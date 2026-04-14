Москва14 апрВести.В результате ударов американских войск в восточной части Тихого океана и в Карибском бассейне по кораблям, которые якобы перевозили наркотики, погибли в целом более 160 человек. Об этом пишет Responcible Statecraft.
На этой неделе Пентагон заявил, что нанес еще один удар по предполагаемым судам, занимающимся "наркоторговлей" в регионе. Таким образом, общее число погибших в ходе кампании достигло по меньшей мере 168 человекговорится в публикации
Удар по судам был нанесен в восточной части Тихого океана и Карибском бассейне 13 апреля.