СМИ: более 160 человек погибли при ударах США по "судам наркоторговцев" RS: 168 человек погибли при ударах США по "судам наркоторговцев"

Москва14 апр Вести.В результате ударов американских войск в восточной части Тихого океана и в Карибском бассейне по кораблям, которые якобы перевозили наркотики, погибли в целом более 160 человек. Об этом пишет Responcible Statecraft.

На этой неделе Пентагон заявил, что нанес еще один удар по предполагаемым судам, занимающимся "наркоторговлей" в регионе. Таким образом, общее число погибших в ходе кампании достигло по меньшей мере 168 человек говорится в публикации

Удар по судам был нанесен в восточной части Тихого океана и Карибском бассейне 13 апреля.