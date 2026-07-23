Sabah: турецкий сухогруз с углем атакован в Черном море, один моряк погиб

Сухогруз с углем под флагом Турции атакован в Черном море, есть жертвы Sabah: турецкий сухогруз с углем атакован в Черном море, один моряк погиб

Москва23 июл Вести.В Черном море совершена атака на сухогруз с углем, который шел под флагом Турции. Есть погибшие и раненые, сообщила газета Sabah.

Уточняется, что сухогруз следовал из российского порта Тамань в Трабзон с грузом угля. Удар по нему был нанесен в районе Новороссийска при помощи беспилотника. По другим сведениям, инцидент произошел в международных водах Черного моря у побережья Самсуна.

В результате атаки беспилотника на турецкое судно погиб один член экипажа, еще три моряка получили ранения говорится в публикации

Жертвой атаки стал сотрудник машинного отделения. Пострадавшим оказали первую помощь, после чего доставили в ближайшие медицинские учреждения.

Само судно получило повреждения, но оно может продолжать движение. На борту уже усилили меры безопасности. Также издание сообщило, что на сухогрузе начаты поисково-спасательные мероприятия и техническое обследование.