Москва23 июлВести.В Черном море совершена атака на сухогруз с углем, который шел под флагом Турции. Есть погибшие и раненые, сообщила газета Sabah.
Уточняется, что сухогруз следовал из российского порта Тамань в Трабзон с грузом угля. Удар по нему был нанесен в районе Новороссийска при помощи беспилотника. По другим сведениям, инцидент произошел в международных водах Черного моря у побережья Самсуна.
В результате атаки беспилотника на турецкое судно погиб один член экипажа, еще три моряка получили раненияговорится в публикации
Жертвой атаки стал сотрудник машинного отделения. Пострадавшим оказали первую помощь, после чего доставили в ближайшие медицинские учреждения.
Само судно получило повреждения, но оно может продолжать движение. На борту уже усилили меры безопасности. Также издание сообщило, что на сухогрузе начаты поисково-спасательные мероприятия и техническое обследование.