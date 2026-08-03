Минтранс и Минобороны усилили защиту судов в Азово-Черноморском бассейне

Минтранс сообщил о новых мерах защиты судов в Азовском и Черном морях Минтранс и Минобороны усилили защиту судов в Азово-Черноморском бассейне

Москва3 авг Вести.Минтранс России совместно с Минобороны принимает дополнительные меры по обеспечению безопасности судоходства и защите морских судов в Азово-Черноморском бассейне. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного ведомства.

Как отметили в министерстве, меры принимаются на фоне атак беспилотников на морские суда. Одновременно Минтранс продолжает работу по обеспечению устойчивой грузовой логистики в регионе.

Совместно с Министерством обороны принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности судоходства и защите морских судов в Азово-Черноморском бассейне говорится в сообщении

В частности, для координации перевозок создан специальный штаб, который выстраивает альтернативные логистические маршруты и перенаправляет грузопотоки на другие виды транспорта.

В ведомстве подчеркнули, что принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности судоходства и бесперебойной работы транспортной системы в Азово-Черноморском бассейне.