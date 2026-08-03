Москва3 авгВести.Минтранс России совместно с Минобороны принимает дополнительные меры по обеспечению безопасности судоходства и защите морских судов в Азово-Черноморском бассейне. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного ведомства.
Как отметили в министерстве, меры принимаются на фоне атак беспилотников на морские суда. Одновременно Минтранс продолжает работу по обеспечению устойчивой грузовой логистики в регионе.
Совместно с Министерством обороны принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности судоходства и защите морских судов в Азово-Черноморском бассейнеговорится в сообщении
В частности, для координации перевозок создан специальный штаб, который выстраивает альтернативные логистические маршруты и перенаправляет грузопотоки на другие виды транспорта.
В ведомстве подчеркнули, что принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности судоходства и бесперебойной работы транспортной системы в Азово-Черноморском бассейне.