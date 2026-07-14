Минсельхоз: ситуация в Азовском море не повлияет на продовольственный рынок

Минсельхоз: ситуация в Азовском море не повлияет на продовольственный рынок Минсельхоз: ситуация в Азовском море не повлияет на продовольственный рынок

Москва14 июл Вести.Ситуация в акватории Азовского моря не окажет негативного влияния на продовольственную безопасность России и экспортный потенциал страны. Об этом сообщает Минсельхоз РФ.

В министерстве подчеркнули, что благодаря развитой инфраструктуре и значительным мощностям по перевалке сельхозгрузов в различных регионах страны, при необходимости логистические цепочки поставок будут оперативно перестроены.

В настоящее время совместно с профильными ведомствами и представителями бизнеса ведется активная работа по разработке альтернативных маршрутов транспортировки грузов, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта России предпринимает все необходимые меры, направленные на обеспечение грузовой логистики в связи с участившимися атаками Вооруженных сил Украины на гражданский флот в Азовском море.