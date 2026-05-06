Эксперт отметил преимущества от перекрытия Ормуза для экспорта российского зерна Эксперт Дальнов: перекрытие Ормуза положительно скажется на экспорте зерна из РФ

Москва6 мая Вести.Блокада Ормузского пролива не повлияла на обеспеченность России удобрениями, поэтому экспорт отечественных зерновых и масличных культур может увеличиться в этом году. Такой прогноз главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов дал в интервью ИС "Вести".

Из-за перекрытия Ормузского пролива около 30% аграриев по всему миру недополучили удобрения, отметил эксперт.

Россия, к счастью, обеспечена собственными удобрениями, здесь совершенно нет никаких рисков для нашей безопасности. Но вот остальные страны, например, американские фермеры вошли в посевную с недостаточным количеством удобрений… Наши зерновые и масличные имеют все шансы выстрелить и обеспечить нам очень хорошую динамику экспорта в этом году сказал Дальнов

Ранее сообщалось, что стоимость нефти продолжит расти даже при возобновлении свободного судоходства в Ормузском проливе.