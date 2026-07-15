Москва15 июл Вести.Новая блокада Ормузского пролива не приведет к повышению цен на нефть до 120–150 долларов за баррель, но вызовет сильнейший дискомфорт для экономики Запада, а также заставит некоторые страны ЕС продолжить закупки российского газа. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Эксперт отметил, что западные экономики находятся в депрессивном состоянии, поэтому на рост цен они ответят сокращением потребления.

Они не могут ответить деньгами на повышение цен, они скорее ответят сокращением потребления, вот таким кризисным поведением. 2026 год вообще год экономически кризисный. Это видно по экономическим показателям многих стран. Поэтому какого-то ценового шока мы такого вот, как можно было еще недавно предполагать, в начале года, там 120–150 долларов за баррель, не будет, это ясно, но это не означает, что не будет дискомфорта. Дискомфорт будет сильнейший, это означает трудности для промышленности, это означает огромные проблемы для домашних хозяйств в странах Европы. Это означает поиск средств компенсации недостающей нефти. Это значит, что некоторые страны в Европейском союзе, такие как Испания, Италия, Греция, Франция, продолжат покупать российские углеводороды – в частности, сжиженный природный газ. В этой вот обстановке некоторые ограничительные меры Запада против России не будут работать так, как этого хотели бы в Брюсселе заявил Колташов

Ранее сообщалось, что разногласия из-за ограничений на перевозки российского сжиженного природного газа и мер против Райффайзенбанка затормозили согласование 21-го пакета санкций Евросоюза против России.