Москва15 июл Вести.Если конфликт Соединенных Штатов и Ирана затянется, то крупные потребители нефти, включая Китай и Индию, могут потребовать от США прекращения морской блокады Ормузского пролива и начала мирного диалога. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Эксперт также отметил, что Китай, Индия и другие крупные страны будут продолжать закупки углеводородов у России и других поставщиков, не вмешиваясь напрямую в ближневосточный конфликт.

Китай, Индия, другие крупные потребители нефти могут поставить перед Соединенными Штатами вопрос о том, что Соединенные Штаты не имеют права осуществлять никакую блокаду. Но одновременно с этим эти страны в состоянии потребовать от США… начала мирного диалога как минимум в посредническом формате, который будет предполагать, что кто чем владеет, тот тем владеет. Если Иран контролирует Персидский залив и проливы, значит, он их контролирует, значит, нужно принимать иранские условия. Если американцы контролируют выход в Индийский океан для танкеров из Персидского залива, значит, нужно с американцами тоже как-то разговаривать. Но они там не одиноки, потому что есть китайский флот, есть индийский флот, есть другие страны – Индонезия, Малайзия. То есть много государств, которые могут высказать некоторое возражение Соединенным Штатам по поводу ситуации, потому что если кризис будет долговременным, то это приведет к определенной такой вот миротворческой консолидации антиамериканской, по сути заявил Колташов

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от объявленного 13 июня 20-процентного сбора за проход судов через Ормузский пролив. Вместо этого глава Белого дома рассчитывает на заключение выгодных торговых и инвестиционных соглашений.