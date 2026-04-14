Москва14 апр Вести.В настоящее время активно формируется новый альянс из Китая, Пакистана, ОАЭ и Египта по вопросам ближневосточного кризиса. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

Особую ставку в новом альянсе эксперт сделал на Китай.

Мы видим, как сейчас формируется альянс или во всяком случае взаимопонимание между тремя, может быть, четырьмя крупнейшими государствами, заинтересованными именно в этом конфликте. Это Китай, Пакистан, Саудовская Аравия, ну и гипотеза относительно Египта, захочет он присоединяться или нет. Если такая ситуация возникнет, если, ну, понятно, что Китай ни в какие военные союзы вступать не будет, но даже действие за сценой, он все равно способен повлиять на ситуацию таким образом, что Соединенные Штаты будет сложно реализовать свою идею блокады на практике объяснил Ткаченко

Ранее сообщалось, что США переводят конфликт в Персидском заливе в новую фазу из-за невозможности продолжать боевые действия. На сегодняшний день полномасштабная операция в Персидском заливе невозможна, поскольку Иран оказался более серьезным противником, чем ожидали США. Кроме того, ситуация с блокировкой Ормузского пролива противоречит нормам международного права, и многие государства встанут перед выбором: закрывать глаза на действия Вашингтона или противостоять этому совместно с иранской стороной.