Москва15 апр Вести.Китай стал более уверенно противостоять политике США. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

По словам эксперта, сначала Пекин вынудил президента США Дональда Трампа "потерять лицо" в тарифной войне, а теперь игнорирует блокаду Ормузского пролива.

Китай начинает потихоньку показывать зубы в противостоянии с Соединенными Штатами... Я напомню, что Китай был единственной страной, которая победила Трампа в тарифной войне... Китай, который поднял тарифные ставки до того, что Трамп первый моргнул, и тогда он в Азии точно потерял лицо, потому что он обнулил все свои... повышенные ставки и начал переговоры сказал Ткаченко

Также он отметил уверенное поведение КНР на Ближнем Востоке на фоне американо-израильской операции против Ирана.

Сейчас мы видим, как Китай ведет себя довольно уверенно в конфликте в Иране. Китайский танкер прошел через блокаду американских судов. Там есть объяснение в том, что он наполнялся нефтью не в Иране, но тем не менее это все-таки очень знаковый вопрос. То есть в целом Китай демонстрирует готовность занять более активную позицию и у этого есть причины не только внутренние, внешние, но и внутренние добавил эксперт

Ранее сообщалось, что подсанкционному китайскому танкеру Rich Starry удалось пройти через Ормузский пролив. Первоначально судно предпринимало попытки выйти из Персидского залива вечером 13 апреля, но развернулось у острова Кешм.