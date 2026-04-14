Москва14 апр Вести.США переводят конфликт в Персидском заливе в новую фазу из-за невозможности продолжать боевые действия. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

По его словам, на сегодняшний день полномасштабная операция в Персидском заливе невозможна, поскольку Иран оказался более серьезным противником, чем ожидали США.

Мне кажется, что сейчас Соединенные Штаты переводят нынешний конфликт в Персидском заливе в новую фазу, когда они дают понять себе и другим, что широкомасштабная военная операция уже невозможна в силу разных причин: ракеты закончились, Иран научился им противостоять, ПВО появилось, весь мир не поймет стрельбу ракетами и снарядами в Персидском заливе. Поэтому эта версия блокады, политика блокады, это то, с чем мы будем иметь дело еще какое-то время, довольно долго, мне кажется пояснил профессор

Также он указал на то, что ситуация с блокировкой США Ормузского пролива противоречит нормам международного права и многие государства встанут перед выбором: закрывать глаза на действия Вашингтона или противостоять этому совместно с иранской стороной.

Второе, и вот это мы понимаем из заявления Трампа, это мысль о том, что наказанию или блокаде будут подвергаться корабли, которые к Ирану вообще никакого отношения не имели, кроме того, что они заплатили за проход через вот этот канал в Ормузском проливе. И то, и другое, ну разумеется, выходит за рамки международного права, и в этом смысле придется многим государствам решить для себя важный вопрос, стоит ли закрывать глаза на действия Соединенных Штатов, либо вместе с Ираном, отдельно от Ирана начать как-то этому противодействовать. Во всяком случае, мы отлично знаем, что многие государства... сейчас задыхаются без нефти добавил Ткаченко

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал об опасности расширения конфликта в Персидском заливе. По его словам, подобный сценарий грозит негативными экономическими последствиями как странам региона, так и всему миру.