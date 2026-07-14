Новые санкции против РФ не согласовали из-за СПГ и Райффайзенбанка Bloomberg: споры из-за СПГ и Райффайзенбанка задержали принятие новых санкций ЕС

Москва14 июл Вести.Разногласия из-за ограничений на перевозки российского сжиженного природного газа и мер против Райффайзенбанка затормозили согласование 21-го пакета санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейские источники.

Главы МИД стран ЕС 13 июля вновь не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций.

Главным пунктом разногласий стали предложенные ограничения в отношении перевозок российского СПГ, а также меры в отношении Райффайзенбанка приводит агентство слова источников

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что под давлением ряда государств из проекта санкций был исключен полный запрет на поставки в Евросоюз российских морепродуктов.

Кроме того, по ее словам, было "серьезно скорректировано" предложение Еврокомиссии о запрете на въезд в ЕС для участников специальной военной операции.

Следующую попытку согласовать пакет санкций страны Евросоюза планируют предпринять 15 июля.