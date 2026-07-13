ЕС не согласовал 21-й пакет санкций против РФ ко встрече глав МИД Каллас: ЕС не согласовал 21-й пакет антироссийских санкций ко встрече глав МИД

Москва13 июл Вести.Европейский союз не согласовал 21-й пакет антироссийских санкций ко встрече глав МИД, которая пройдет в Брюсселе 13 июля. Работа по нему продолжается, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

По ее словам, на встрече в Брюсселе планируется включить "в черный список 250 человек", принадлежащих к разным сферам.

ЕС также продолжает работу над 21-м пакетом санкций, которая пока не закончена сказала Каллас, слова которой приводит ТАСС

Как ранее заявляла глава Еврокоммисии Урсула фон дер Ляйен, в 21-й пакет санкций против России планируется в том числе включить запрет на въезд в страны ЕС для российских военных, которые принимали участие в СВО на Украине.