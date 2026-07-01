"Известия": в ЕС рассказали о ходе переговоров по 21-му пакету санкций против РФ "Известия": дата принятия нового пакета санкций ЕС против РФ не определена

Москва1 июл Вести.Евросоюз (ЕС) пока не назначил точную дату принятия 21-го пакета антироссийских санкций. Об этом рассказал "Известиям" европейский источник.

Собеседник издания отметил, что в настоящее время вопросы прорабатываются как в техническом, так и в дипломатическом формате.

21-й пакет санкций в настоящее время обсуждается как на техническом, так и на дипломатическом уровне. У нас пока нет точной даты его принятия отметил собеседник "Известий"

Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна наложила вето на 21-й пакет антироссийских санкций ЕС. Он напомнил, что ограничительные меры в том числе коснутся энергетического сектора страны в лице совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова. Однако, по словам Радева, "это означало бы выстрелить себе в ногу" ведь именно Алекперов вложил значительные усилия в развитие болгарского НПЗ в Бургасе.

Также стало известно, что Болгария не согласна с намерением ЕС наложить санкции на Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, так как подобного рода ограничения такие ограничения "не несут какого-либо экономического смысла".