Евросоюз с осторожностью формирует 22-й пакет санкций против РФ Журналист Емельянова рассказала, почему ЕС осторожничает с 22-м пакетом санкций

Москва18 авг Вести.Журналист ИС "Вести" Ася Емельянова рассказала, почему Евросоюз с осторожностью подходит к формированию 22-го пакета антироссийских санкций.

Новых крупных секторальных ограничений в этот пакет пока включать не собираются, чтобы не наступить на старые грабли права вето, которое в последнее время страны используют. Напомню, чтобы провести этот масштабный пакет, нужно единогласие всех 27 стран отметила журналист

Она подчеркнула, что подготовка нового пакета санкций происходит на фоне заявлений президента Финляндии Александра Стубба о необходимости восстановления диалога с Москвой. По его словам, именно граничащие с Россией европейские страны могут сыграть важную роль в этом.

По мнению депутата Европарламента от Румынии Дианы Шошоакэ, проект 22-го пакета санкций планируется представить в сентябре, а его принятие может состояться в октябре или ноябре.

21-й пакет антироссийских санкций был утвержден 23 июля. Евросоюз ввел ограничения против нефтяной отрасли России и Белоруссии, банков и платежных систем, Мосбиржи и криптовалютной инфраструктуры, рынка СПГ, транспортного сектора и металлургической отрасли.

Евросоюз не стал ограничивать импорт российской трески, а запрет на перепродажу СПГ с российских заводов в третьи страны отсрочен на год. Однако впервые под санкции подпала крупная генерирующая компания — "Интер РАО".