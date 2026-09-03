Грушко заявил, что новый пакет санкций против РФ еще больше ударит по ЕС Грушко: новый пакет санкций против РФ еще негативнее скажется на положении ЕС

Москва3 сен Вести.Возможный новый пакет антироссийских санкций ничего не добавит, но еще более негативно скажется на экономическом, политическом и внутреннем положении Евросоюза (ЕС).

Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), его слова передает агентство ТАСС.

Границ вот этой враждебной политики Евросоюза мы не видим. Эти санкции ничего не добавят, по существу ничего не изменят в нынешнем положении вещей. Но они еще более негативно скажутся на экономическом, политическом и внутреннем положении Евросоюза заявил Грушко

В Евросоюзе активно обсуждается возможность принятия 22-го пакета санкций осенью 2026 года. При этом акцент планируется сделать исключительно на мерах по предотвращению обхода ограничений. Такое решение объясняется сложностями, возникшими при согласовании предыдущих пакетов санкций. Так, в конце августа верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила с предложением усилить санкционное давление на Россию осенью 2026 года. Как сообщает Politico, в новый пакет санкций против РФ планируется внести около 1,6 тыс. физических и юридических лиц. Новый пакет рестрикций, по данным издания, станет "одним из самых крупных" с начала украинского конфликта.