Москва18 авг Вести.Проект 22-го пакета санкций Евросоюза против России планируется представить в сентябре, а его принятие может состояться в октябре или ноябре.

Об этом "Известиям" сообщила депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоакэ.

Сейчас предполагается подготовить предложение в сентябре и принять его в октябре. Поскольку переговоры обычно занимают около месяца, фактическое принятие может состояться в октябре или ноябре сказала евродепутат

По словам Шошоакэ, принятие нового пакета до конца сентября маловероятно. При этом евродепутат подчеркнула, что среди стран Евросоюза нет государств, которые активно выступали бы против новых ограничений.

Например, Греция получила послабления по вопросу транспортировки СПГ в рамках 21-го пакета санкций. Вероятно, отдельные исключения появятся и в новом пакете предположила Шошоакэ

Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в интервью немецкому изданию Die Welt заявила, что ЕС готовится осенью существенно усилить санкционное давление на Россию. Каллас добавила, что новый пакет санкций станет самым масштабным с 2022 года, когда Россия начала проведение специальной военной операции (СВО) на Украине.