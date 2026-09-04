Bloomberg: в США усомнились, что новые санкции против РФ рассмотрят до ноября

В США усомнились в возможности рассмотреть новые санкции против РФ до ноября Bloomberg: в США усомнились, что новые санкции против РФ рассмотрят до ноября

Москва4 сен Вести.В Конгрессе США начали сомневаться насчет возможности вынести на голосование законопроект об ужесточении санкций в отношении России раньше ноября.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Майк Джонсон выразил сомнение в том, что законопроект о санкциях [против РФ] будет вынесен на голосование до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября сказано в публикации

По словам Джонсона, против принятия законопроекта выступает ряд представителей Демократической партии в комитетах Палаты представителей по иностранным делам и по доходам и расходам. Кроме того, некоторые республиканцы в нижней палате Конгресса также выражают свое несогласие.

В Евросоюзе активно обсуждается возможность принятия 22-го пакета санкций осенью 2026 года. При этом акцент планируется сделать исключительно на мерах по предотвращению обхода ограничений. Такое решение объясняется сложностями, возникшими при согласовании предыдущих пакетов санкций.

Так, в конце августа верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила с предложением усилить санкционное давление на Россию осенью 2026 года.

Как сообщает Politico, в новый пакет санкций против РФ планируется внести около 1,6 тыс. физических и юридических лиц. Новый пакет рестрикций, по данным издания, станет "одним из самых крупных" с начала украинского конфликта.