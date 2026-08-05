Лидер республиканцев в Сенате признал наличие разногласий по санкциям против РФ

В Сенате Конгресса США возникли разногласия по санкциям против России Лидер республиканцев в Сенате признал наличие разногласий по санкциям против РФ

Москва5 авг Вести.При обсуждении законопроекта о новых санкциях против России в Сенате Конгресса США возникли разногласия, заявил глава республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн представителям СМИ.

Сенатор не исключил проведения голосования по поводу поправки, которая может исключить из законопроекта раздел о введении дополнительных пошлин.

Между тем сенатор-демократ Рафаэль Уорнок заблокировал в Сенате процедуру ускоренного принятия законопроекта. Такой шаг не позволит ограничить время прений по документу, что существенно замедлит его прохождение в Сенате.

У нас появились возражения по поводу санкций против России, которые мы обсуждаем. Одно из них связано именно с этим вопросом. Если они (демократы – прим. ред.) готовы сократить время обсуждения в обмен на голосование по поправке, то мы, вероятно, вынесем ее на рассмотрение заявил Тьюн

Речь идет о поправке сенатора Рэнда Пола, которая исключает из законопроекта положения о новых пошлинах.

Тем временем Палата представителей Конгресса ушла на каникулы до 31 августа, что откладывает сроки обсуждения законопроекта.

Законопроект, разработанный при участии покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), предполагает введение 100% пошлины против пяти стран-крупнейших покупателей российских энергоносителей, 500% пошлины на весь импорт из России в США, а также санкции против ряда крупнейших банков России.