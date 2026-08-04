Сенатор Уорнок заблокировал ускоренное принятие новых санкций против России В Сенате США заблокировали быстрое рассмотрение пошлин на импорт из РФ

Москва4 авг Вести.Сенатор-демократ Рафаэль Уорнок заблокировал процедуру ускоренного принятия законопроекта о новых масштабных санкциях против России в Сенате США. Демарш законодателя не позволил ограничить время прений по документу, что существенно замедляет его прохождение в верхней палате.

Инициатива, разработанная при участии сенатора Линдси Грэма, предлагает наделить президента США полномочиями вводить 100-процентные пошлины против пяти крупнейших мировых покупателей российских энергоносителей. Кроме того, проект предусматривает повышение до 500% пошлин на весь российский импорт в Соединенные Штаты. Ситуация осложняется тем, что Палата представителей ушла на каникулы до 31 августа, что в любом случае откладывает окончательное утверждение документа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот законопроект "выстрелом в ногу", отметив, что он нанесет ущерб прежде всего самому Вашингтону, в то время как практика уже доказала неэффективность санкционного давления на Россию.