Лидер демократов Джеффрис раскритиковал закон о санкциях против РФ

В Конгрессе США начались разногласия из-за новых санкций против России Лидер демократов Джеффрис раскритиковал закон о санкциях против РФ

Москва1 сен Вести.Лидер демократического меньшинства Палаты представителей Конгресса США Хаким Джеффрис выразил опасения касательно принятия законопроекта о введении дополнительных санкций против России.

Инициативу о новых рестрикциях категорически не поддерживает значительная часть конгрессменов-демократов, сообщает газета The Hill. Среди республиканцев предложение также не вызывает единодушного одобрения.

У меня есть серьезные опасения относительно проекта заявил Джеффрис

В статье отмечается, что из-за межпартийных разногласий рассмотрение документа может затянуться. На данный момент остается неясным, удастся ли авторам законопроекта заручиться достаточным количеством голосов республиканцев для его дальнейшего продвижения.

Ранее американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил о подготовке очередных "адских санкциях" США, которые станут "кувалдой" против России. Законопроект предусматривает ограничения против ряда российских деятелей. Он также позволит США устанавливать тарифы до 100% для крупнейших покупателей российской нефти и газа, включая Китай и Индию.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что враждебные действия против Москвы будут получать ассиметричный ответ.