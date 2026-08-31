Лавров: враждебные действия против РФ будут получать и ассиметричный ответ

Враждебные шаги против РФ будут получать и ассиметричный ответ, заявил Лавров Лавров: враждебные действия против РФ будут получать и ассиметричный ответ

Москва31 авг Вести.Враждебные действия против России будут получать и ассиметричный ответ. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров написал в статье "Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности", опубликованной на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что оппонентам Москвы давно следовало выучить многочисленные уроки истории и осознать, что диалог с РФ языком санкций и угроз не приведет к положительным результатам.

Недружественные, враждебные действия получают и будут получать адекватные ответы, в том числе асимметричные написал дипломат

Лавров добавил, что Россия в любых регионах мира предпочитает конструктивный диалог. Однако в случае необходимости интересы страны будут защищаться "всеми имеющимися средствами".