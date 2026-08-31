Москва31 авгВести.Враждебные действия против России будут получать и ассиметричный ответ. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров написал в статье "Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности", опубликованной на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул, что оппонентам Москвы давно следовало выучить многочисленные уроки истории и осознать, что диалог с РФ языком санкций и угроз не приведет к положительным результатам.
Недружественные, враждебные действия получают и будут получать адекватные ответы, в том числе асимметричныенаписал дипломат
Лавров добавил, что Россия в любых регионах мира предпочитает конструктивный диалог. Однако в случае необходимости интересы страны будут защищаться "всеми имеющимися средствами".