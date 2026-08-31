Москва31 авгВести.Страны НАТО своей военной активностью наращивают напряженность на Крайнем Севере, что создает прямые угрозы безопасности России. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров написал в статье "Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности", опубликованной на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Министр отметил, что мир в Арктике отвечает интересам всего международного сообщества, однако не все разделяют эту точку зрения.
Лавров напомнил, что в феврале этого года НАТО приступила к проведению операции "Арктический часовой", чтобы расширить свое военное присутствие в высоких широтах. Усиленные военные приготовления ведутся в непосредственной близости от северных рубежей РФ.
Такая военная активность на Крайнем Севере создает прямые угрозы безопасности Россииговорится в статье
Глава МИД РФ добавил, что таким образом растет риск инцидентов, которые способны вызвать вооруженный конфликт с потенциально катастрофическими последствиями.