Лавров заявил об угрозах России из-за активности НАТО на Крайнем Севере Лавров: активность НАТО на Крайнем Севере создает прямые угрозы России

Москва31 авг Вести.Страны НАТО своей военной активностью наращивают напряженность на Крайнем Севере, что создает прямые угрозы безопасности России. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров написал в статье "Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности", опубликованной на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министр отметил, что мир в Арктике отвечает интересам всего международного сообщества, однако не все разделяют эту точку зрения.

Лавров напомнил, что в феврале этого года НАТО приступила к проведению операции "Арктический часовой", чтобы расширить свое военное присутствие в высоких широтах. Усиленные военные приготовления ведутся в непосредственной близости от северных рубежей РФ.

Такая военная активность на Крайнем Севере создает прямые угрозы безопасности России говорится в статье

Глава МИД РФ добавил, что таким образом растет риск инцидентов, которые способны вызвать вооруженный конфликт с потенциально катастрофическими последствиями.