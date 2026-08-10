В МИД РФ указали на стремление НАТО нарастить военное присутствие в Арктике Масленников: НАТО пытается нарастить военное присутствие в Арктике

Москва10 авг Вести.Действия НАТО в Арктике направлены на наращивание военного присутствия в регионе.

Об этом в беседе с "Известиями" рассказал директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. Он напомнил, что в феврале 2026 года Североатлантический альянс запустил миссию "Арктический часовой".

Она направлена на "сдерживание" нашей страны в высоких широтах и наращивание военного присутствия блока в этом регионе. Теперь под ее эгиду переведены коалиционные тренировки, в ходе которых отрабатываются наступательные сценарии в условиях холодного климата сказал Масленников

По его словам, Запад фактически отказался от постулата "высокие широты — низкая напряженность".

Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко ранее заявил, что страны Запада могут спровоцировать военный конфликт в Арктике уже к 2030 году. Он добавил, что стратегическая важность Арктики обусловлена не только огромными запасами природных ресурсов — там также проходит Северный морской путь.