Политолог: битва за Арктический регион может начаться к 2030 году

Политолог спрогнозировал, когда начнется война за Арктику Политолог: битва за Арктический регион может начаться к 2030 году

Москва18 июн Вести.Запад может спровоцировать военный конфликт в Арктике уже к 2030 году. Об этом NEWS.ru заявил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

Как заявил посол РФ в Дании, милитаризация Гренландии и Арктики ведется под прикрытием утверждений о якобы растущей российской военной угрозе. По мнению Ярошенко, это свидетельствует о подготовке к масштабной эскалации.

НАТО пытается готовиться к дальнейшему наращиванию эскалации против России. Арктика будет одним из театров военных действий. Безусловно, в милитаризации заинтересованы прежде всего Соединенные Штаты. Дания и Британия — это второстепенные игроки, сателлиты США. Они являются активными участниками НАТО, но в любом случае первую скрипку играет Вашингтон. Самостоятельно Копенгаген не принимает никаких решений и не обладает ресурсами для милитаризации Арктики. Вполне вероятно, что к 2030 году может развернуться битва за Арктический регион предположил Алексей Ярошенко

Политолог подчеркнул, что стратегическая важность Арктики обусловлена не только огромными запасами природных ресурсов — там проходит и Северный морской путь, который вследствие грядущего потепления будет все более экономически выгодным. Эксперт добавил, что Арктика также важна для НАТО из-за стратегического расположения, поскольку там можно разместить авиацию и ракеты.