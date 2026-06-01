В МО Норвегии опасаются, что укрепление позиций РФ в Арктике угрожает Западу

Москва1 июн Вести.Усиление присутствия России в Арктике грозит обернуться уязвимостью для всего Запада, в частности, для Великобритании, заявил глава Минобороны Норвегии Торе Сандвик.

Такое мнение министр выразил в интервью газете The Times. По его словам, РФ может получить контроль над регионом и тем самым обеспечить своему флоту свободный выход в Атлантику.

Это будет прямой угрозой для Великобритании сказал Сандвик

Он также выразил озабоченность возможным установлением Россией контроля над морскими коридорами между северным побережьем Норвегии и архипелагом Шпицберген. В случае потенциального конфликта, считает глава оборонного ведомства, Москва сможет применить гиперзвуковое оружие против сил НАТО в регионе.

При этом Сандвик признал, что Россия напрямую не угрожает Шпицбергену, и Осло не фиксирует усиления российской военной активности вблизи архипелага.

Как заявлял глава Росатома Алексей Лихачев, из 37 млн тонн грузов, перевезенных по Северному морскому пути (кратчайшему водному маршруту между Европой и Азией, пролегающему вдоль российского арктического побережья) в 2025 году, большая часть доставлена благодаря восьми атомным ледоколам российского флота.

Россия занимает 55% арктической территории среди восьми членов Арктического совета, семь их которых – страны НАТО, открыто говорящие о наращивании своего военного присутствия в Арктике и на Крайнем Севере.

В свою очередь, пресс-секретарь штаба Вооруженных сил Норвегии Руне Хаарстада сообщала о планах Осло провести с Москвой переговоры по обеспечению безопасности в Арктике.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркивал, что западные страны пытаются превратить Арктику в арену военного противостояния.