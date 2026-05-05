Посол РФ в Осло обвинил Запад в попытках втянуть Шпицберген в "битву за Арктику" Посол Корчунов: Запад пытается втянуть Шпицберген в "битву за Арктику"

Москва5 мая Вести.Западные страны предпринимают попытки втянуть демилитаризованный Шпицберген в некую "битву за Арктику", в то время как Россия столетиями отстаивает архипелаг и уважает суверенитет Норвегии, заявил посол РФ в Осло Николай Корчунов.

С таким утверждением он выступил в интервью ТАСС.

Попытки втянуть демилитаризованный Шпицберген в некую "битву за Арктику" предпринимаются не нами, а исключительно странами Запада подчеркнул дипломат

Он напомнил, как недавно президент Хорватии Зоран Миланович предложил американскому коллеге Дональду Трампу "вместо Гренландии обратить внимание на норвежский архипелаг, чем вызвал у Осло, мягко говоря, недоумение".

Кроме того, российской посол обратил внимание на случай 2024 года. Тогда глава разведслужбы Германии Бруно Каль выдумал угрозу "нападения" РФ на Шпицберген с целью "тестирования статьи 5 Вашингтонского договора НАТО" о коллективной обороне".

Корчунов отметил, что "такая нелепая фантазия звучит особенно лицемерно из уст представителя Берлина", поскольку именно нацистская Германия была единственной с момента подписания договора о Шпицбергене в 1920 году страной, которая в годы Второй мировой войны нарушила норвежский суверенитет и развернула боевые действия на архипелаге.

Дипломат особенно выделил тот факт, что Россия "столетиями бережно осваивала архипелаг и никогда не ставила под сомнение ни суверенитет Норвегии, ни необходимость международного сотрудничества" на основе соблюдения договора 1920 года.

Как указал Корчунов, Москва исходит из того, что "сохранение российского присутствия на Шпицбергене в соответствии с действующим там особым правовым режимом также в интересах Осло".

Шпицберген входит в состав Норвегии, но обладает уникальным правовым статусом. Страны-участницы договора, подписанного в 1920 году, могут вести хозяйственную деятельность и использовать природные ресурсы на архипелаге.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к сотрудничеству, а не к конкуренции и противостоянию в Арктике.