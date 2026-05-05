Большинство норвежцев против вступления в ЕС Посол Корчунов: большинство норвежцев против вступления в ЕС

Москва5 мая Вести.В Норвегии действует мощное проевропейское лобби, несмотря на это, большинство граждан по-прежнему выступает против вхождения страны в состав Евросоюза. Об этом заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

Такое мнение дипломат высказал в беседе с ТАСС, оценивая возможность вхождения Норвегии в ЕС из-за действий президента США Дональда Трампа.

Мощное проеэсовское лобби в Норвегии и в самом деле активно пытается использовать разбалансировку трансатлантической связки, выражающуюся в нарастании противоречий и неопределенности в отношениях между США и их европейскими союзниками, как аргумент в пользу необходимости скорейшего оформления членства страны в ЕС сказал Корчунов

Ранее посол обвинил Запад в попытках втянуть Шпицберген в "битву за Арктику".