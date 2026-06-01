Москва1 июнВести.Норвегия может пересмотреть свое отношение к членству в Евросоюзе, который стал более привлекательным для скандинавской страны в нынешнем "безумном мире". Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на главу МИД Норвегии Эспена Барта Эйде.
Дипломат напомнил, что норвежцы дважды отклоняли идею о вступлении в ЕС на референдумах — в 1972-м и 1994-м годах из-за вопросов, связанных с рыболовством и сельским хозяйством.
Однако существовавшая в те времена "благоприятная обстановка", продолжил Эйде, сменилась "безумным миром", что вынуждает Осло пересмотреть свои отношения с сообществом.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти Норвегии добиваются от Евросоюза отмены моратория на бурение новых нефтяных и газовых скважин в Арктике.