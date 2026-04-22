FT: ЕС может отказаться от противодействия новой добыче нефти и газа в Арктике

Москва22 апр Вести.Европейский союз может отказаться от своей позиции против новых месторождений нефти и газа в Арктике на фоне вызванного ближневосточным обострением кризиса в топливной сфере, пишет Financial Time со ссылкой на источники и документ.

В публикации отмечается, что начиная с 2021 года ЕС по связанным с экологией причинам выступает за запрет на разработку новых месторождений нефти и газа а Арктике.

Собеседники газеты указали, что обсуждение этого отказа находится на ранней стадии. Один из европейских чиновников сказал FT, что существует вероятность смягчения Брюсселем позиции по добыче нефти и газа в Арктике.

Как говорится в материале, пересмотр политики ЕС по Арктике будет готов к осени. Согласно имеющемуся у издания документу, Европейский союз не получил поддержки от международных партнеров в вопросе моратория на создание новых месторождения в Арктическом регионе. ЕК намерена рассмотреть всевозможные альтернативы выдвинутому ей в 2021 году предложению по Арктике, добавляет FT.