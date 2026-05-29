Bloomberg: Норвегия просит ЕС снять запрет на новое бурение в Арктике

Москва29 мая Вести.Норвегия добивается от Евросоюза отмены моратория на бурение новых нефтяных и газовых скважин в Арктике. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, норвежские власти активизировали контакты с институтами ЕС перед публикацией новой арктической стратегии Евросоюза, которую ожидают к концу сентября. Дополнительным аргументом для Норвегии стал кризис вокруг Ормузского пролива.

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил Bloomberg, что Осло не видит климатических оснований для разного подхода к добыче нефти и газа в зависимости от того, ведется она севернее или южнее определенной линии.

Агентство напоминает, что в 2021 году Евросоюз в рамках своей климатической политики выступил против разработки новых нефтегазовых месторождений в Арктике. При этом Норвегия не входит в ЕС, однако пытается повлиять на позицию Брюсселя, поскольку остается одним из ключевых поставщиков газа в Европу, а Евросоюз готовит обновленную стратегию по Арктике.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники и документ сообщала, что на фоне топливного кризиса, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке, Европейский союз может пересмотреть свою позицию по новым нефтегазовым проектам в Арктике.