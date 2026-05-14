Норвегия намерена провести с Россией переговоры по безопасности в Арктике "Известия": Норвегия собирается провести с Россией переговоры по Арктике

Москва14 мая Вести.Норвегия намерена провести с Россией переговоры по обеспечению безопасности в Арктике, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря штаба Вооруженных сил Норвегии Руне Хаарстада.

У нас запланированы встречи на оперативном и стратегическом уровне. Обеспечение безопасности российского и норвежского персонала, работающего на Крайнем Севере, помогает поддерживать безопасность и стабильность в регионе приводят "Известия" слова Хаарстада

Россия и Норвегия проводят встречи на стратегическом уровне в соответствии с двусторонним договором о происшествиях на море. Цель таких встреч - повышение безопасности персонала и судов при нахождении в непосредственной близости друг от друга, заявил Хаарстад.

Контакты с Россией сведены к минимуму, но Норвегия уделят внимание поддержанию контактов по вопросам, которые согласна обсуждать, заключил Хаарстад.