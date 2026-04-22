"Смогут ли в Европе поумнеть?": Дмитриев оценил новую инициативу Евросоюза Дмитриев прокомментировал перспективу смены позиции ЕС по добыче газа в Арктике

Москва22 апр Вести.Решение Евросоюза по добыче нефти и газа в Арктике продемонстрирует, поумнели ли европейские политики. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

На своей странице в социальной сети X он прокомментировал сообщение газеты Financial Times о том, что в ЕС хотят отказаться от своей инициативы по введению международного запрета на разработку новых месторождений нефти и газа в Арктике.

Сможет ли предстоящий энергетический, пищевой, экономический кризис заставить ЕС наконец-то поумнеть и начать принимать рациональные решения? написал Дмитриев

В своем материале Financial Times пишет, что Евросоюз может подготовить новую политику по арктическим месторождениям уже к осени 2026 года.