Москва22 апрВести.Решение Евросоюза по добыче нефти и газа в Арктике продемонстрирует, поумнели ли европейские политики. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
На своей странице в социальной сети X он прокомментировал сообщение газеты Financial Times о том, что в ЕС хотят отказаться от своей инициативы по введению международного запрета на разработку новых месторождений нефти и газа в Арктике.
Сможет ли предстоящий энергетический, пищевой, экономический кризис заставить ЕС наконец-то поумнеть и начать принимать рациональные решения?написал Дмитриев
В своем материале Financial Times пишет, что Евросоюз может подготовить новую политику по арктическим месторождениям уже к осени 2026 года.