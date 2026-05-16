Москва16 маяВести.Антироссийские санкции Норвегии приводят к тому, что бизнес в скандинавской стране серьезно страдает, заявили в посольстве РФ в Осло.
Так в разговоре с РИА Новости дипмиссия прокомментировала сообщение МИД Норвегии о присоединении страны к 20-му пакету санкций ЕС против России.
Как отметили в посольстве РФ, эти рестрикции "оказывают комплексное негативное влияние не только на двустороннюю торговлю", но и "на экономическую ситуацию на норвежском Севере", поскольку "в результате направленных против России санкций серьезно страдает и норвежский бизнес".
По словам дипломатов, норвежские СМИ регулярно публикуют информацию о закрытии предприятий, магазинов, оттоке населения, в особенности из приграничных с Россией регионов.
Печально, что насущные социально-экономические потребности граждан приносятся в жертву слепому следованию санкционной политике Евросоюзазаключили дипломаты
Ранее местное издание Steigan написало, что крупный коррупционный скандал с участием главы киевского режима Владимира Зеленского не мешает Норвегии накачивать миллионами долларов украинские власти.