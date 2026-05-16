Дипломаты рассказали, как страдает норвежский бизнес из-за санкций против РФ Посольство РФ в Осло: экономика Норвегии страдает из-за антироссийских санкций

Москва16 мая Вести.Антироссийские санкции Норвегии приводят к тому, что бизнес в скандинавской стране серьезно страдает, заявили в посольстве РФ в Осло.

Так в разговоре с РИА Новости дипмиссия прокомментировала сообщение МИД Норвегии о присоединении страны к 20-му пакету санкций ЕС против России​​​.

Как отметили в посольстве РФ, эти рестрикции "оказывают комплексное негативное влияние не только на двустороннюю торговлю", но и "на экономическую ситуацию на норвежском Севере", поскольку "в результате направленных против России санкций серьезно страдает и норвежский бизнес".

По словам дипломатов, норвежские СМИ регулярно публикуют информацию о закрытии предприятий, магазинов, оттоке населения, в особенности из приграничных с Россией регионов.

Печально, что насущные социально-экономические потребности граждан приносятся в жертву слепому следованию санкционной политике Евросоюза заключили дипломаты

Ранее местное издание Steigan написало, что крупный коррупционный скандал с участием главы киевского режима Владимира Зеленского не мешает Норвегии накачивать миллионами долларов украинские власти.