Массовая коррупция в Киеве не мешает Норвегии финансировать Украину Steigan: массовая коррупция в Киеве не мешает Норвегии спонсировать Украину

Москва8 мая Вести.Крупный коррупционный скандал на Украине, в котором фигурирует Владимир Зеленский, приобрел международный масштаб и поставил под удар репутацию Норвегии. Об этом сообщает норвежская газета Steigan.

В центре разбирательства оказалась компания по производству дронов Fire Point. По данным издания, ситуация вокруг этого предприятия крайне обострилась, а в эпицентре внимания оказался Зеленский. При этом норвежские власти продолжают направлять миллиарды из средств своих налогоплательщиков на поддержку Киева.

В феврале 2026 года премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре посетил офис Fire Point, где охарактеризовал компанию как стратегически важного партнера в вопросах оборонного планирования. На фоне подозрений предприятия в коррупционной деятельности ряд СМИ указал на недопустимость такой поддержки. В завершение статьи отмечается явное противоречие между официальной риторикой и практическими действиями Осло. Так, несмотря на публичные заверения властей о полной нетерпимости к любым проявлениям коррупции на Украине, на практике демонстрируется лояльность к финансовым злоупотреблениям в окружении Зеленского.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung писала, что на фоне боевых действий с Россией на Украине возникли совершенно новые коррупционные системы.