В ФРГ сообщили об опасениях выдачи Украине кредита от Евросоюза BZ: кредит Евросоюза для Киева попал под угрозу из-за коррупционного скандала

Москва17 мая Вести.Решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен форсировать выделение Киеву первого транша кредита на следующей неделе вызвало опасения на фоне крупного коррупционного кризиса на Украине.

Репутация главы киевского режима Владимира Зеленского оказалась под угрозой из-за разоблачений, связанных с финансовыми махинациями в его ближайшем окружении, пишет газета Berliner Zeitung.

Для фактического перечисления денежных средств не соблюден ряд обязательных юридических процедур. В частности, до сих пор не подписан "меморандум о взаимопонимании" — основной документ, регулирующий предоставление финансовой помощи, а также отсутствует детальное кредитное соглашение. Кроме того, технически не подготовлен счет, предназначенный для зачисления траншей от Евросоюза, отмечается в статье.

По оценке издания, фон дер Ляйен призывает к оперативности выделения займа под предлогом ускорения финансирования производства украинских беспилотников, инцидент с которыми и фигурирует в центре коррупционного скандала.

В апреле ЕС согласовал кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро. Как следует из графика, опубликованного украинским Министерством финансов, ожидается, что Киев будет получать по 45 миллиардов евро в 2026 и 2027 годах. Первый транш предполагается отправить в мае-июне текущего года.