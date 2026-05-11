Москва11 мая Вести.Новый виток коррупционного скандала на Украине может создать репутационные риски для датских властей. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.

Он отметил, что в опубликованной ранее новой порции так называемых "пленок Миндича" - записей разговоров высших должностных лиц - упоминается украинская компания Fire Point. Одним из ее бенефициаров считается сам Тимур Миндич - соратник главы киевского режима Владимира Зеленского. В декабре 2026 года в Дании дали старт строительству завода Fire Point по выпуску твердого ракетного топлива. Теперь на Украине распространяются слухи о вероятной приостановке сотрудничества.

Никто этого не подтверждал: ни украинская сторона, ни Дания. Но вот само появление этого слуха, я допускаю, свидетельствует о том, что в Дании действительно паника, серьезная паника по поводу этого скандала, набирающего обороты. Боятся, что всплывут там и датские фамилии заявил Корнилов

Публикация новых пленок произошла на фоне политической напряженности в самой Дании, указал он. В марте там прошли парламентские выборы. Однако в стране до сих пор не могут сформировать новое правительство. Исполняющая обязанности главы правительства Метте Фредриксен побила рекорд страны по длительности ведения коалиционных переговоров.

И в этот момент действительно возникает вопрос о причастности Дании к украинской коррупционной схеме. Наверняка неслучайно это все возникло. Почему? Напомню, в ходе предвыборной кампании в Дании возникли вопросы по поводу личной заинтересованности семьи Метте Фредериксен в украинской схеме сказал Корнилов

Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал цели нового скандала вокруг "пленок Миндича".