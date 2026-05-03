Москва3 мая Вести.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник прокомментировал обнародование новых материалов, касающихся окружения Владимира Зеленского. По словам дипломата, "пленки Миндича" позволяют увидеть реальные механизмы управления Украиной, выходящие далеко за рамки официальных процедур.

Публикация очередной порции "пленок Миндича" дает достаточно отчетливое представление, как устроена не только коррупционная часть украинской властной ОПГ, но и вся система власти киевского режима во главе с Зеленским заявил Мирошник в беседе с РИА Новости

Дипломат подчеркнул, что представленные аудиозаписи доказывают глубокую вовлеченность Зеленского в деятельность фигурантов коррупционных скандалов.