Москва17 июл Вести.Поддержка со стороны стран Европы заставила главу киевского режима Владимира Зеленского поверить в том, что он может себе позволить расставить своих людей на должности, контролирующие коррупционные потоки при распределении западной финансовой помощи. Об этом заявил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Поддержка евротройки и выделение дополнительных денег вселили в Зеленского уверенность и подтолкнули к необходимости ротации исполнителей и расстановки своих людей на ключевые должности, через которые пойдет освоение крупных сумм "европоддержки" и натовских дотаций сказал дипломат

При этом Мирошник отметил, что такая резкая перезагрузка, скорее всего, не обойдется без последствий.

Ранее в администрации польского президента Кароля Навроцкого заявили, что киевский режим делает все возможное, чтобы скрыть масштабные злоупотребления в своих рядах. Глава Бюро по международной политике при администрации польского лидера Марчин Пшидач заявил, что в мире все чаще говорят о том, как много денег украли приближенные Зеленского.