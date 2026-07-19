Москва19 июл Вести.Никто не хочет занимать место главы киевского режима вместо Зеленского. Украинская власть занята борьбой за контроль над финансовыми потоками. Об этом агентству РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат добавил, что Зеленский сильно приободрился после регулярных контактов с руководством Евросоюза и сейчас считает, что вправе укрепить свои позиции и избавиться от последствий тех компромиссов, на которые ему пришлось идти в связи с делом украинского олигарха Миндича.

На роль самого Зеленского никто не претендует. Зеленский нужен как английская королева в кавычках. А вот стремление контролировать финансы в огромных объемах, выделяемых Киеву… вот это является главным предметом споров и соответствующих действий пояснил Мирошник

В ноябре 2025 года национальное антикоррупционное бюро Украины попыталось арестовать одного из ближайших соратников Зеленского Тимура Миндича. Его подозревали в организации коррупционной схемы в украинской энергетике. Впрочем, Миндич успел сбежать из страны. По тому же делу проходит бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Летом 2026 года Зеленский объявил о смене правительства. В частности, в отставку был отправлен министр обороны Михаил Федоров. По мнению СМИ, это произошло потому, что Федоров развернул борьбу с коррупцией в своем ведомстве.