Мирошник рассказал о попытке Зеленского избавиться от "наследия" Ермака Мирошник: Зеленский пытается избавиться от "коррупционного следа"

Москва17 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский перезагрузкой правительства пытается решить сразу несколько проблем, в том числе избавиться от "коррупционного следа" экс-главы своего офиса Андрея Ермака. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что Зеленский также хочет посадить в премьерское кресло лояльного человека, которому будут интересны лишь деньги, а не высшие должности режима.

Во-первых, удалить из публичной сферы "следы ермаковщины" в виде отставки его креатуры - Свириденко, имитируя вытравливание символов коррупционного скандала. На что уже не раз намекали европейские "партнеры". Во-вторых, избавиться от политического конкурента и представителя другой группы влияния в лице Федорова, которого пришлось допустить к потокам только в результате компромисса с НАБУ и группой влияния, стоящей за ними сказал Мирошник

Ранее Зеленский заявил, что украинский кабинет министров вскоре ждет обновление. Юлия Свириденко, занимавшая пост премьер-министра Украины, подтвердила, что уходит в отставку.

Между тем председатель Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что парламент получил заявление Зеленского с предложением назначить действующего главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого на должность премьер-министра страны. Депутаты поддержали назначение Корецкого, за его кандидатуру проголосовали 289 парламентариев.