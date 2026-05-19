Москва19 мая Вести.Реакция Брюсселя на скандал с участием экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака указывает на причастность Еврокомиссии к коррупционному скандалу на Украине.

Об этом заявил газете "Известия" посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Это более чем двойные стандарты, и, по сути дела, Еврокомиссия демонстрирует причастность к манипуляциям в Киеве, потому что стремится откровенно выгораживать своего выкормыша сказал Мирошник

По мнению посла, Еврокомиссия продолжала выступать за выделение финансовой помощи Киеву несмотря на многочисленные сообщения о коррупционных подозрениях. Дипломат убежден, что коррупционная схема могла быть связана с ближайшим окружением Зеленского и могла быть возглавлена им самим.

Ранее Мирошник, комментируя ситуацию со сбором средств на залог за освобождение Ермака из СИЗО, сказал, что окружение Зеленского и бывшего главы его офиса Андрея Ермака являются обычными ворюгами.

Ранее, 11 мая, Андрею Ермаку было предъявлено обвинение в участии в отмывании средств. Как сообщалось в Telegram-каналах ведомств, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) раскрыли организованную группу, причастную к легализации 460 млн гривен (10,5 млн долларов) при строительстве элитного жилья под Киевом. 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. 18 мая залог за бывшего главу офиса Зеленского был внесен в полном объеме.