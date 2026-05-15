Захарова: дело Ермака - операция по спасению других киевских коррупционеров Захарова: дело против Ермака призвано спасти других коррупционеров

Москва15 мая Вести.Дело Андрея Ермака - это операция по спасению остальных киевских коррупционеров и тех, кто стоит за ними на Западе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Известиям".

Это даже не вершина айсберга​​​. Это операция спасения остальных киевских коррупционеров и тех, кто за ними стоит на Западе. Все знают, что коррупционная цепочка насчитывает огромное количество звеньев: Зеленский, все его правительство, Верховная рада, западные эмиссары и так далее приводят "Известия" слова Захаровой

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины предъявила Ермаку обвинение в хищении денег при строительстве элитного жилья под Киевом.

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал Ермаку меру пресечения в виде пребывания в камере предварительного заключения до внесения залога в размере $3,1 млн.

Ермак заявил, что таких денег у него нет, а его защита подаст апелляцию.