Москва18 мая Вести.Окружение Владимира Зеленского и экс-главы его офиса Андрея Ермака являются обычными ворюгами, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя ситуацию со сбором средств на залог за освобождение Ермака из СИЗО.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины заключил Ермака под стражу на 60 дней с возможностью выйти под залог в размере 140 миллионов гривен (свыше 236 миллионов рублей или около 3,1 миллиона долларов). 18 мая залог был внесен в полном размере.

А вот мне кажется, что четыре дня сборов - очень показательно. У всех ближайших дружков-подельников не оказалось несчастной "трешки" миллионов долларов, происхождение которых они могли бы пояснить банкам и антикоррупционерам. Весь "кружок Ермака/Зеленского" обычные ворюги! написал Мирошник в своем Telegram-канале

Он также обратил внимание на заявления экс-премьера Польши Лешека Миллера, который удивился тому, что средства на залог за Ермака были собраны так быстро. Мирошник отметил, что ситуация с "народным сбором" средств "для выкупа" экс-главы офиса украинского президента "уже восхищает и европейцев".