Рогов назвал клоунадой сбор средств на залог за освобождение Ермака из СИЗО Рогов: сбор средств на залог за освобождение Ермака - насмешка над украинцами

Москва18 мая Вести.Тема со сбором средств на залог за освобождение экс-главы офиса украинского президента Андрея Ермака из СИЗО - это клоунада и насмешка над жителями территорий, подконтрольных режиму Владимира Зеленского. Об этом заявил глава комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины вынес решение об аресте Ермака сроком на 60 дней с возможностью выйти под залог в размер 140 миллионов гривен (свыше 236 миллионов рублей). 18 мая залог был внесен в полном объеме.

Тема со сбором средств для освобождения Ермака - клоунада и насмешка над жителями подконтрольных режиму Зеленского территорий. Для Ермака, пока простые люди сводят концы с концами и живут за чертою бедности и страхе быть мобилизованными, эта сумма - сущие копейки сказал Рогов

Он также отметил, что деньги на залог за Ермака были собраны и легализованы через подставных публичных лиц, чтобы Ермак и далее мог дурачить общество якобы своей бедностью. Рогов подчеркнул, что влияние Ермака на внутреннюю политику на Украине все еще велико и его не нужно недооценивать.

Ранее руководитель экспертной группы научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский указывал, что залог за освобождение Ермака из СИЗО должен был выплачиваться только денежными средствами с легальным источником происхождения. Как отмечал эксперт, размер залога выглядел смешно в сравнении с суммой, которую Ермак легализовал при строительстве элитного жилья под Киевом.

Ермак обвиняется в легализации 460 миллионов гривен (порядка 770 миллионов рублей), за что ему может грозить лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.