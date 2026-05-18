Москва18 мая Вести.Предъявленные экс-руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку обвинения в легализации денежных средств могут серьезно снизить рейтинг одобрения Владимира Зеленского. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель экспертной группы научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский.

При этом эксперт отметил, что Зеленскому безразличен собственный рейтинг.

На самом деле рейтинг Зеленского и так находится уже внизу. И, действительно, это дело может катастрофически его снизить. На самом деле, к сожалению, Зеленскому абсолютно все равно на свой рейтинг. Дело в том, что даже если он будет проводить… выборы на Украине, то проводить он их собирается, судя по всему, в какой-то своей форме. Почему-то он абсолютно уверен, что посчитает он эти выборы именно так, как ему надо сообщил Ногинский

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) вынес решение о заключении Ермака под стражу сроком на 60 суток с правом внесения залога. Размер залога установлен в 140 миллионов гривен (порядка 230 миллионов рублей или около 3,1 миллиона долларов). Позднее, 18 мая, залог за Ермака был внесен в полном объеме.

Андрею Ермаку инкриминируется легализация 460 миллионов гривен (примерно 770 миллионов рублей). По данной статье ему может грозить наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.