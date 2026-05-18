Москва18 мая Вести.Залог за освобождение экс-руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака из СИЗО должен был выплачиваться только денежными средствами с легальными источниками происхождения. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель экспертной группы научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский.

При этом эксперт подчеркнул, что залог в 140 миллионов гривен (около 230 миллионов рублей) выглядел смешно на фоне суммы, которую Ермак легализовал при строительстве элитного жилья под Киевом.

Насколько я понимаю, задача коррупционеров была внести эти деньги от тех людей, у которых есть источники их легального происхождения, то есть за чем в первую очередь следило их бюро расследований… То есть фактически они не имели возможности вынуть из кармана или из спрятанного места наличные, а должны были искать людей, которые могут внести сумму объяснил Ногинский

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) вынес решение о заключении Ермака под стражу сроком на 60 суток с правом внесения залога. Позднее, 18 мая, сумма залога была внесена в полном объеме.

Андрею Ермаку инкриминируется легализация 460 миллионов гривен (примерно 770 миллионов рублей). По данной статье ему может грозить наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.