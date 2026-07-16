Москва16 июл Вести.Депутаты Верховной рады поддержали назначение действующего главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. Об этом сообщили украинские СМИ.

За его кандидатуру, как уточняется, проголосовали 289 парламентариев.

По информации журналистов, позже депутаты планируют рассмотреть новый состав правительства.

Ранее стало известно, что парламент получил заявление главы киевского режима Владимира Зеленского с предложением назначить Корецкого на должность премьера. По некоторой информации, глава "Нафтогаза" считается "человеком Тимура Миндича" - близкого к Зеленскому бизнесмена, фигурирующего в крупном коррупционном скандале.