Новый премьер-министр Корецкий записал машины и компании на жену и ее дочь

Новый премьер Украины записал машины и компании на близких родственников Новый премьер-министр Корецкий записал машины и компании на жену и ее дочь

Москва16 июл Вести.Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий, являющийся также главой "Нафтогаза Украины" записал все машины и несколько компаний на жену и, возможно, ее дочь. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на ежегодную декларацию чиновника.

16 июля 2026 года Верховная рада назначила Корецкого главой кабмина Украины. Согласно опубликованной им за 2025 год декларации, его семье принадлежит автомобиль Maserati Levante 2021 года выпуска, записанный на жену Ирину. Два других автомобиля – Land Rover 2017 года выпуска и Mercedes-Benz 2018 года – семья арендует у компании "Санеко Груп".

Ранее эта компания принадлежала самому Корецкому, а ее текущим собственником указана Ульяна Климюк. Она вместе с новым премьером и его супругой указана также в декларации в качестве совладельца квартиры в Киеве площадью 233,9 квадратных метров.

Отмечается, что сведения о наличии дочери в декларации Корецкого отсутствуют. По информации украинских СМИ, Климюк является дочерью Ирины Корецкой и собственником компаний "Санеко ритейл" и "Санеко трейд", принадлежавших в свое время главе "Нафтогаза Украины".

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Корецкий скомпрометирован связями с бизнесменом Тимуром Миндичем.