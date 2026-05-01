Бывшего правоохранителя на Украине обвинили в незаконном обогащении на $515 тыс.

На Украине бывшего правоохранителя обвили в незаконном обогащении на $515 тыс. Бывшего правоохранителя на Украине обвинили в незаконном обогащении на $515 тыс.

Москва1 мая Вести.В Николаевской области бывшему начальнику одного из правоохранительных органов предъявили обвинения в приобретении необоснованных активов на сумму 515 тысяч долларов Об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины.

При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора бывшему начальнику главного управления одного из правоохранительных органов в Николаевской области предъявлено подозрение в приобретении необоснованных активов… стоимость которых на 22,6 миллиона гривен (515,9 тысячи долларов – прим. ред​​​.) превышает его законные доходы за этот период говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства

По данным следствия, в период с 2020 по 2021 год подозреваемый купил несколько объектов недвижимости в жилом комплексе "Новопечерские Липки" в Киеве. В их число входят нежилое помещение размером 138 квадратных метров, две квартиры совокупной площадью 200 квадратов и три парковочных места. В прокуратуре полагают, что обвиняемый оформил указанное имущество на тещу.

Как сообщило ведомство, ему инкриминируют совершение преступления по статье о незаконном обогащении. Обвиняемому также было вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее стало известно, что жена министра обороны Украины Михаила Федорова приобрела элитную суперъяхту, стоимость которой достигает 26 миллионов евро.