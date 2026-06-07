На Украине рассказали об элитной квартире Залужного в Лондоне Экс-главком ВСУ Залужный приобрел элитную недвижимость в Лондоне

Москва7 июн Вести.Бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный купил элитную квартиру в Лондоне.

Об этом сообщают украинские СМИ. По информации журналистов, общая стоимость зарубежных вложений Залужного превысила 5 миллионов долларов.

При этом доходы бывшего чиновника на момент пребывания в должности могли превысить 10 миллионов долларов. В данный момент Залужный занимает должность чрезвычайного посла Украины в Великобритании.

Ранее экс-главком украинской армии заявил, что удары российской армии по военной логистике ВСУ делают невозможным переход украинских боевиков в наступление.